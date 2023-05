Sudirman Cup 2023: Minions Butuh Waktu 27 Menit Bawa Indonesia Unggul 4-0 dari Kanada

jpnn.com - SUZHOU - Ganda putra Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya also known as (a.k.a) Minions menyumbang poin keempat untuk Indonesia, pada match pertama Grup B Sudirman Cup 2023 di Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, China, Senin (15/5) siang WIB.

Minions yang kini berada di urutan 22 dunia itu menang dari Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman 21-16, 21-18.

Tim statistik BWF merangkum, Minions hanya butuh waktu 27 menit menaklukkan ganda Kanada peringkat 46 dunia itu.

Dengan kemenangan Minions, Indonesia pun unggul 4-0.



Pada partai kelima, berhadapan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Riba Sugiarto melawan duo Kanada Catherine Choi/Michelle Li.

Indonesia di penyisihan grup Sudirman Cup 2023 ini bergabung bersama Kanada, Thailand, dan Jerman di Grup B.

Besok (16/5), Indonesia akan meladeni Jerman dan pada match terakhir Kamis (18/5) berhadapan dengan Thailand.