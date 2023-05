Sudirman Cup 2023: Pengantin Baru Takluk, Indonesia 0, China 1, Ayo, Ginting!

jpnn.com - SUZHOU - Pengantin atau pasangan baru Indonesia, yang belum punya peringkat dunia, Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja bikin tuan rumah China cemas.

Penampilan Rinov/Gloria merepotkan ganda campuran peringkat satu dunia Zheng Si Siwei/Huang Ya Qiong, pada partai pertama match China vs Indonesia di perempat final Sudirman Cup 2023, di Suzhou Olympic Sports Centre, Jumat (19/5) sore WIB.

Rinov/Gloria menang di gim pertama 21-13. Sempat unggul jauh di gim kedua, tetapi kalah 21-23.

Di i gim ketiga, Rinov/Gloria akhirnya merasakan kekuatan dan mental baja ganda nomor 1 dunia.

Rinov/Gloria menyerah 11-21.

Tim statistik BWF melaporkan, partai pertama China vs Indonesia ini berdurasi 61 menit.

China pun untuk sementara unggul 1-0 (best of five) dari Indonesia.

Di partai kedua, menghadirkan nomor tunggal putra. Indonesia mengandalkan Anthony Sinisuka Ginting. China si juara bertahan Sudirman Cup menurunkan Shi Yu Qi.