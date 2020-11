Sukses Lahirkan Inovasi di Kala Pandemi, Dirut BRI Sunarso Raih Best CEO of The Year

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso kembali meraih penghargaan Best CEO of The Year untuk kategori Sustainable Development Goals Contribution pada malam puncak penganugerahan People of The Year 2020 pada Rabu (18/11).

Penghargaan People of The Year 2020 merupakan acara tahunan yang digelar Metro TV sebagai bentuk apresiasi kepada figur-figur inspiratif yang berkontribusi dalam membangun negeri.

Terdapat lima kategori yang diberikan dalam ajang People of The Year 2020 yakni Best of Government Officer, Best CEO of The Year, Best Social Media Movement of The Year, People Of The Year dan Lifetime Achievement.

Adapun kategori Best CEO of The Year diberikan kepada pemimpin perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, sehingga bisa diakses akuntabilitas dan performa perusahaan secara transparan.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Sunarso visi dan misi perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan tereksekusi dengan baik serta memiliki kemampuan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang bisnis, dengan senantiasa melakukan inovasi dan kreativitas.

Tahun ini, pandemi Covid-19 telah melahirkan tantangan yang besar bagi dunia bisnis di tingkat global maupun nasional.

Di satu sisi, menjadi CEO atau pemimpin perusahaan bukanlah mudah, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menantang saat ini.

Seorang pemimpin harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif agar perusahaan yang dipimpinnya terus maju dan berkembang.