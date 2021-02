jpnn.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa kabupatennya merupakan masa depan transformasi digital di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Dony Ahmad menirukan ucapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Gubernur memprediksi dalam beberapa tahun ke depan, Sumedang akan memimpin perubahan, khususnya dalam transformasi digital di Jawa Barat. Jadi Sumedang sedang gencar-gencarnya menuju transformasi digital region,” ucap Dony di depan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada launching penggunaan Gedung Command Center yang berada di Lantai III Setda, Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Selasa (23/2).

Menurut Dony, kehadiran Command Center salah satu bentuk percepatan transformasi digital di Kabupaten Sumedang yang tidak hanya menyajikan data secara digital tetapi juga menjadi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pimpinan.

“Jadi data-data ini menjadi bahan bagi saya selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan berdasarkan fakta, knowledge, insight, dan wisdom. Ini yang kita kembangkan di Command Center,” paparnya.

Dikatakan Bupati, berbagai aplikasi yang menyangkut pelayanan publik dan pemerintahan sudah teeintegrasi di Command Center, mulai dari e-Office, e-Sakip, Markonah, Mauneh, Maijah, Mauti, Amari, Tahu Sumedang dan Sitabah.

“Aplikasi yang terakhir ini yakni Sitabah atau Sistem Informasi Tanggap Bencana Musibah telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak saat penanganan longsor di Cimanggung. Karena semua donasi dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel serta bisa diakses langsung oleh umum. Termasuk data-data korban disajikan lengkap by name by addres,” ungkapnya.

Bupati mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi adalah modal utama mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang efektif masyarakat.