Sungguh Dahsyat Manchester United di 4 Pertandingan Terakhir

jpnn.com, BIRMINGHAM - Manchester United memetik kemenangan keempat beruntun di Premier League untuk makin membuka peluang finis di 4 Besar klasemen akhir.

Bertandang ke markas Aston Villa di Villa Park, Jumat, MU menang tiga gol tanpa balas, berkat tendangan penalti Bruno Fernandes yang disusul gol dari Mason Greenwood dan Paul Pogba.

Tambahan tiga poin membuat MU yang berada di posisi kelima kini mengoleksi 58 poin, atau hanya tertinggal satu poin di belakang Leicester City (59) yang menempati peringkat keempat.

Sedangkan bagi Villa (27) kekalahan itu membuat mereka tertahan di urutan ke-19, zona degradasi.

7 - Man Utd are the first team to beat an opponent on every day of the week in the Premier League, with their match against Aston Villa the sixth fixture to be played on all seven days of the week in the competition. Set. pic.twitter.com/DKcL8kglfX — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2020