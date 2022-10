Supra Boga Lestari Hadirkan Market Hopping 2022, Banyak Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan ritel PT Supra Boga Lestari Tbk menyambut anniversary ke-24 dengan menggelar Market Hopping 2022 terbesar di Indonesia.

CEO PT Supra Boga Lestari Tbk Mashvara Kanjaya mengatakan konsep hopping membuat para pengunjung pasar dapat mengenal brand lebih dekat.

"Lewat event ini, kami ingin memperkuat komitmen perusahaan sebagai platform berbelanja yang senantiasa berkembang seiring perubahan zaman agar terus relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Mashvara, Rabu (12/10).

Event anniversary ini diselenggarakan pada 10 - 23 Oktober 2022 di Senayan Park dengan support penuh dari Blibli sebagai official e-commerce.

Kemudian, seluruh brand PT Supra Boga Lestari Tbk dan para partner menghadirkan keenam brandnya, yaitu Ranch Market, The Gourmet, Pasarina, Farmers Market, Farmers Family dan Day2Day.

Mashvara menjelaskan pada area Ground Floor dan Lower Ground Senayan Park disulap menjadi enam bagian pulau untuk mewakili enam brand dengan masing-masing area di dekorasi sesuai “Famous Markets Around the World.”

Area Ranch Market terinspirasi dari Pike Place Market di Seattle, AS sedangkan area The Gourmet terinspirasi dari Grand Bazaar di Istanbul, Turki dan Chelsea Market di New York City, AS.

Lebih lanjut, aarea Pasarina mengambil inspirasi dari pasar di Jawa Tengah, yaitu Pasar Triwindu Solo dan area Farmers Market mengambil contoh Pasar Kumandang di Wonosobo.