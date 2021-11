Susul-menyusul, Tak Hanya Harga Minyak Goreng, Kini Cabai Beringsut Naik

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak goreng kian meroket menjelang akhir tahun.

Dipantau dari Info Pangan Jakarta, harga minyak goreng naik lagi Rp 227 menjadi rerata Rp 19.105 per kilogram.

Harga minyak goreng tertinggi di Pasar Mampang Prapatan Rp 20 ribu per kilogram dan terendah di Pasar Tanah Abang Blok A-G yakni Rp 16 ribu per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah keriting juga terus menunjukkan kenaikan Rp 931 per kilogram menjadi Rp 46.825 per kilogram.

Harga cabai merah besar justru ikut menanjak cukup tajam Rp 1.493 per kilogram menjadi Rp 44.027 per kilogram.

Namun, harga cabai rawit merah turun Rp 1.092 per kilogram menjadi Rp 30.525 per kilogram dan cabai rawit hijau berada di angka Rp 29.150 per kilogram.

Harga bawang merah turun Rp 1.613 menjadi Rp 28.450 per kilogram dan bawang putih turun Rp 578 menjadi Rp 29.400 per kilogram.