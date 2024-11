Susunan Pemain Indonesia vs Jepang: Sayuri dan Ridho jadi Starter

jpnn.com, JAKARTA - Susunan atau line up laga Timnas Indonesia vs Jepang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C telah diumumkan.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (15/11) malam tersebut, tampak dua pemain non-naturalisasi Sayuri dan Rizky Ridho dipercaya tampil sebagai starter.

Berdasarkan daftar susunan pemain Indonesia vs Jepang, posisi penjaga gawang tetap ditempati oleh Maarten Paes.

Di lini belakang, Rizky Ridho, Jay Idzes, dan Kevin Diks dipercaya tampil berbarengan untuk memperkuat tembok pertahanan Skuad Garuda.

Di lini tengah, Calvin Verdonk, Justin Hubner, Nathan Tjoe A On, Thom Haye, dan Yakob Sayuri bakal menjaga keseimbangan tim.

Di depan, duet Ragnar Oratmangoen Rafael Struick akan saling bahu-membahu menerobos pertahanan lawan.

Melihat susunan pemain Indonesia, mampukah tim merah putih menembus pertahanan Timnas Jepang?

Jawabannya bakal tersaji beberapa jam ke depan. Rencanannya, laga Timnas Indonesia kontra Jepang bakal kick-off pada pukul 19.00 WIB. (dkk/jpnn)