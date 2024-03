Suzuki Finance Indonesia Menggelar Promo Berkah Ramadhan

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim mudik lebaran 2024, PT. Suzuki Finance Indonesia (SFI) menggelar program Promo Berkah Ramadhan.

Program yang berlaku selama Maret hingga April 2024 itu menawarkan cicilan menarik baik untuk mobil penumpang maupun komersial Suzuki.

Berbagai penawaran yang dapat dipilih meliputi tenor 5 tahun, TDP25 persen hingga 50 persen, serta cicilan kompetitif.

GM Sales & Marketing PT. SFI M. Arifin mengatakan promo yang ditawarkan hadir dari kategori mobil passenger seperti Jimny 5-door, All New Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid, Grand Vitara, All New Ertiga, Baleno, S-Presso, dan Ignis.

"Kemudian untuk para wirausaha pun tidak perlu khawatir, kami juga memberikan promo untuk New Carry," kata Arifin dalam keterangannya, Selasa.

Menyambut tingginya animo masyarakat terhadap mobil SUV legendaris Suzuki Jimny 5-door, Suzuki Finance turut memberikan promo Berkah Ramadhan berupa bunga mulai dari nol persen untuk tenor 1 tahun dan Total Down Payment (TDP) 50 persen.

Bagi calon pelanggan yang menginginkan tenor 2 hingga 5 tahun, akan mendapatkan bunga mulai dari 1,58 persen dengan kriteria sebesar TDP 25 persen.

Suzuki Finance menyajikan rate mulai dari nol persen bagi calon pelanggan yang mengambil tenor 1 tahun dengan TDP 40 persen.