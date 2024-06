Suzuki Ikut Meramaikan Jakarta Fair 2024, Ada Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Sejalan dengan tema Jakarta Fair 2024, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) hadirkan semangat “New Adventure of Mobility” dalam bentuk booth penjualan mereka.

Booth Suzuki berada di Hall A JIExpo Kemayoran, Jakarta, selama 33 hari acara Jakarta Fair 2024 berlangsung.

Suzuki memboyong mobil passenger terbaiknya dari kategori SUV, MPV, hingga hatchback, yaitu New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid Cruise, Grand Vitara, dan Baleno.

Tentunya program berlimpah juga diadakan seperti promo leasing khusus dan banyak lagi.

Menurut Dept. Head of 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko, momentum Jakarta Fair 2024 menjadi momen yang baik bagi calon konsumen untuk membeli mobil baru impiannya.

"Tahun ini kami kembali hadir di Jakarta Fair 2024. Melalui tema New Adventure of Mobility, kami ingin menghadirkan kendaraan yang tepat guna dan dapat dimanfaatkan dalam melakukan mobilisasi di berbagai medan perjalanan," ujar Randy dalam keterangannya, Rabu (12/6).

Para pengunjung juga berkesempatan mendapat promo menarik dari mitra leasing Suzuki.

"Melalui pameran yang berlangsung, kami juga berharap lini produk dan promo yang ditawarkan dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki mobil impiannya,” tutup Randy.