Suzuki Optimistis S-Presso Langgeng di Pasar Otomotif Tanah Air

jpnn.com, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) optimistis Suzuki S-Presso bisa diterima pasar Indonesia, terutama anak muda generasi Z.

Head of 4W Brand Development & Marketing Research & IT Network at PT. SIS, Harold Donnel Tampubolon mengatakan pihaknya menargetkan city car yang diimpor utuh dari India itu bisa terjual sebanyak 2.300 unit hingga akhir tahun ini.

"Artinya, tidak kurang dari 575 unit Suzuki S-Presso yang dikirimkan ke konsumen setiap bulannya," ucap dia, di acara workshop Suzuki, ICE BSD, Tangerang, Rabu (16/8).

Keyakinan SIS itu sekaligus mematahkan pesimistis sebagian kalangan terhadap kemampuan mobil buatan India.

"Sebenarnya dilihat dengan detail, penjualan mobil yang CBU dari India di Indonesia tak selalu berakhir kurang baik, contohnya Suzuki SX4 S-Cross yang cenderung stabil dan Suzuki Jimny yang meningkatkan brand image kami," Harold menambahkan.

Harold melanjutkan S-Presso disiapkan untuk bersaing di segmen city car atau mobil murah ramah lingkungan (LCGC) Indonesia.

Dengan mengambil di antara dua segmen tersebut, S-Presso diharapkan memiliki ketahanan di sana.

"Mengingat segmen mobil tersebut cenderung konsisten dan stabil terhadap pasar otomotif nasional."