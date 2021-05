Taemin SHINEE Resmi Menjalani Wajib Militer

jpnn.com - Salah satu personel boygroup Korea SHINEE, yakni Taemin, resmi menjalani wajib militer pada Senin (31/5).



Taemin diantar oleh anggota lainnya menuju tempat dia menjalankan wajib militer.



Anggota termuda SHINEE itu akan menjalani wajib militer di Pusat Pelatihan Tentara Korea, Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan.



Setelah menerima pelatihan dasar militer, Taemin akan bertugas di band militer.



Keberangkatan Taemin SHINEE untuk wajib militer hari ini turut diunggah oleh teman-teman satu grupnya.



Minho dan Key SHINEE melalui akunnya masing-masing di Instagram, mengucapkan salam perpisahan untuk pelantun Advice tersebut.



Pemilik nama asli Choi Minho itu mengunggah dua foto berbeda.



Pada unggahan pertama, pemain drama To The Beautiful You tersebut menampilkan swafoto bersama Taemin.



Di unggahan berikutnya, tampak foto dirinya bersama Taemin dan dua anggota grup lainnya.



Dia berharap, penyanyi 27 tahun itu bisa segera kembali dari tugasnya dalam keadaan selamat dan sehat.



"Aku selalu di sisimu. Aku mendukungmu dan mencintaimu," ujar Minho melalui akunnya di Instagram dikutip Senin (31/5).



Dia mengaku akan merindukan kepergian Taemin selama penyanyi tersebut menjalankan tugas militer.



Anggota SHINEE lainnya, Key, mengunggah foto kebersamaannya dengan para anggota.



"Kembali dengan selamat," tulis Key dalam unggahannya tersebut.



Taemin merupakan anggota SHINEE terakhir yang mendaftar di militer.



Sebelumnya, Onew, Minho, dan Key telah selesai menjalankan tugas wajib militer mereka pada 2020.



Belum lama ini, SHINEE kembali meramaikan industri musik Korea melalui album Don't Call Me pada Februari 2021.



Taemin juga merilis lagu solonya yang berjudul Advice untuk penggemarnya, sebelum berangkat wajib militer. (mcr7/JPNN)



