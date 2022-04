Tak Hanya Memuji, Nikita Mirzani Juga Bilang I Love You Kepada Pria Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memuji musikus asal Indonesia, Rich Brian.

Melalui akunnya di Instagram, Nikita Mirzani membagikan potongan video Rich Bryan sedang berada di atas panggung Coachella.

Pemain film Nenek Gayung itu mengaku bangga dengan Rich Brian.

Baca Juga: Anang Hermansyah dan Ashanty Terus Tingkatkan Kinerja Asix Token

Terlebih, pelantun Dat Stick itu menjadi musisi Indonesia pertama bersama NIKI, yang tampil di panggung festival musik tersebut.

Nikita menilai Rich Brian berhasil go international dan membuktikannya melalui penampilannya di Coachella 2022.

"Really proud of this Indo kid (bangga banget sama orang Indonesia ini)," ujar Nikita Mirzani melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (18/4).

Menurutnya, tanpa banyak gaya dan tingkah, Rich Brian mampu mengenalkan karyanya ke hadapan para penonton Coachella 2022.

Pria 22 tahun itu juga dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai orang Indonesia, seperti yang terlihat dalam potongan video.