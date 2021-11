Tak Kuasa Menahan Isu Tapering, Rupiah Hari Ini Ambrol

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah hari ini bergerak melemah 32 poin atau 0,21 persen.

Rupiah hari ini ambrol ke posisi Rp 14.264 per USD, dibandingkan penutupan kemarin Rp14.232 per USD.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyebut rupiah hari ini ambrol lantaran terdampak isu percepatan tapering The Fed.

"Nilai tukar rupiah berpotensi melemah hari ini terhadap dolar AS dengan sentimen wacana percepatan tapering AS," kata Ariston di Jakarta, Senin (22/11).

Tak hanya itu, Ariston menyebut peningkatan kasus Covid-19 di Eropa juga memicu pelemahan rupiah.

Seperti diketahui terjadi penguncian atau lockdown penuh di Austria juga busa memicu beralihnya investasi ke aset yang lebih aman.

Dua anggota dewan gubernur bank sentral AS The Fed pada Jumat (19/11) menyebutkan perlunya mempercepat proses tapering karena mempertimbangkan membaiknya ekonomi dan kenaikan inflasi yang masih berlangsung di AS.

"Mempercepat proses tapering akan mempercepat kenaikan suku bunga acuan AS. Hal ini mendukung penguatan USD," ujar Ariston.