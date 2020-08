Taklukkan Grizzlies, Blazers Ketemu Lakers di NBA Playoffs

jpnn.com, ORLANDO - Portland Trail Blazers menyingkirkan Memphis Grizzlies dalam laga play-in atau perebutan tempat terakhir playoff NBA.

Blazers menang 126-122 dalam laga di The Field House, Florida, Minggu (16/8) dini hari WIB.

Damian Lillard yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik (MVP) di seri restart NBA kembali memberi kontribusi besar lewat dwiganda 31 poin dan sepuluh rebound, dibantu 29 poin milik CJ McCollum serta 21 poin dari Carmelo Anthony.

Sedangkan center Jusuf Nurkic, yang baru saja mengungkapkan kabar duka kepergian neneknya karena penyakit COVID-19, tetap tampil optimal dan membukukan dwiganda 22 poin dan 21 rebound untuk membantu Blazers meraih kemenangan.

???? Dame & CJ combine for 60 PTS and lift @trailblazers into the NBA Playoffs! #WholeNewGame@Dame_Lillard: 31 PTS, 10 AST@CJMcCollum: 29 PTS (14 in 4Q) pic.twitter.com/7lCOV6UihQ — NBA (@NBA) August 15, 2020