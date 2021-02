Taklukkan Leicester City, Arsenal Dapat Posisi Lumayan di Klasemen

jpnn.com, LEICESTER - Arsenal membungkam Leicester City di Stadion King Power dalam laga pekan ke-26 Premier League, Minggu (28/2) malam WIB.

Bertidak sebagai tamu, Arsenal menang 3-1.

Sempat tertinggal akibat gol cepat Youri Tielemans, Arsenal bangkit meraih kemenangan disokong gol sundulan David Luiz, eksekusi penalti Alexandre Lacazette dan gol penutup dari Nicolas Pepe.

Hasil itu membuat Arsenal untuk sementara naik ke urutan ke-9 klasemen dengan koleksi 39 poin, sedangkan Leicester, yang tren positif empat laga nirkalahnya berakhir, tertahan di posisi ketiga dengan koleksi 49 poin.

2015 - This was Arsenal’s first away victory against a team starting the day in the top three of the Premier League table since January 2015 (2-0 v Manchester City) – they were winless in their last 14 such games coming into today (D3 L11). Test. pic.twitter.com/rCE59eFlWV — OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2021