Talentlytica Unjuk Gigi di ICAL 2024, Teknologi Psikometri Indonesia Mendunia

jpnn.com, BALI - Talentlytica, perusahaan di bidang solusi asesmen online berbasis data, berpartisipasi dalam International Conference on Assessment and Learning (ICAL) 2024, di Bali, pada 10-12 Oktober.

Acara ini menjadi ajang bagi para ahli dan praktisi pendidikan dari 18 negara untuk berbagi pengetahuan dan inovasi terkini di bidang asesmen.

ICAL 2024, yang diselenggarakan oleh Australian Council for Educational Research (ACER), telah berdiri lebih dari lebih dari 90 tahun sebagai tim peneliti independen, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), dan telah berkembang menjadi salah satu organisasi penelitian pendidikan terkemuka di dunia.

Baca Juga: Talentlytica SIAP Jadi Solusi Asesmen Pekerja Blue Collar

Novita Sari, Talent Scientist di Talentlytica yang merupakan lulusan Magister Psikometri Terapan dari Universitas Padjadjaran, mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil risetnya yang inovatif tentang Pauline Test.

Presentasi Novita Sari yang berjudul, “Psychometric Properties of the Pauline Test: A Next Generation Work Aptitude Test on the Talentlytica Platform,” menyoroti proses pengembangan dan validasi yang ketat di balik Pauline.

“Dikembangkannya Pauline merupakan bukti komitmen Talentlytica dalam memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan solusi asesmen inovatif yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi terbaik sumber daya manusianya," ujar Novita Sari, dalam keterangannya, Jumat (11/10).

Baca Juga: Pameran Teknologi Ramah Lingkungan Digelar di Jakarta

Riset ini menunjukkan bahwa Pauline yang merupakan inovasi dari Tes Pauli konvensional: tidak hanya reliabel dan valid, tetapi juga menawarkan keuntungan praktis yang signifikan dibandingkan alat ukur konvensional berbasis kertas, seperti proses penilaian yang lebih cepat, akurat, dan memberi pengalaman menarik bagi peserta.

Kehadiran Novita, sebagai ahli psikometri berpengalaman, di konferensi internasional ini menunjukkan kualitas dan dedikasi tim Talentlytica dalam menciptakan solusi asesmen yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.