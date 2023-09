Talkshow di Pameran Pangan Plus Rakernas PDIP, Ketua Aprindo Berbagi 3 Go agar UMKM Naik Kelas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memberikan tip 3 GO agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa membuat produknya naik kelas. Dia menjelaskan 3 GO itu ialah Go Modern, Go Digital, dan Go Global.

"Supaya bisa naik kelas itu minimal ada tiga, Go Modern, jangan Go tradisional tinggalkan cara-cara yang lama karena dunia sudah berubah tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri," kata Roy dalam talkshow yang digelar di Pameran Pangan Plus 2023 yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9).

Menurut dia, para pelaku UMKM juga harus mementingkan digitalisasi atau Go Digital.

Roy menegaskan sangat penting untuk mengikuti perkembangan zaman. Produk yang ditawarkan harus bisa dijual melalui platform digital.

"Nah ini digitalisasi. Kalau tanpa toko online sekarang ketinggalan, karena online market 24 jam 365 hari tetap buka. Setiap UMKM mau naik kelas, perlu digitalisasi. Tida bisa tidak, ini memang zamannya," papar Roy.

Selain itu, Roy menambahkan yang tidak kalah penting ialah pengemasan atau packaging. Sebab, berbicara produk UMKM, maka pasarnya adalah masyarakat bukan ritel atau toko.

"Packging dengan brand yang gampang dikenal. Gampang diingat oleh masyarakat karena produk ini adalah hal dihasilkan bukan untuk toko, tetapi untuk masyarakat. Toko itu hanya untuk saluran. Nah, packaging ini harus. Harus food grade, jangan tanggung tanggung. Kalau tidak food grade, ya, bocor," ujarnya.

Dia menambahkan terkait Go Global, produk yang ditawarkan harus bisa diterima secara luas.