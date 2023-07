Taman Safari Indonesia Kembali Gelar IAPVC untuk Ke-32 Kalinya

jpnn.com, JAKARTA - Taman Safari Indonesia (TSI) kembali menggelar International Animal Photo & Video Competition (IAPVC) untuk ke-32 kalinya.

Kegiatan itu diadakan sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat akan pelestarian berbagai satwa di Indonesia.

Tahun ini, IAPVC 2023 mengangkat tema 'Story of the Wild, Capture Through Your Lens' yang terbuka untuk diikuti oleh semua kalangan, seperti fotografer profesional, media, komunitas, dan masyarakat umum, dengan berbagai tingkat kemahiran.

Setiap tahunnya, perhelatan IAPVC selalu membawa misi melestarikan cerita-cerita satwa di seluruh dunia yang saat ini terancam punah lewat fotografi.

"Ajang kreatif tahunan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Taman Safari Indonesia untuk terus mendorong edukasi dunia satwa termasuk upaya konservasinya di Indonesia," ujar Direktur Pemasaran Taman Safari Indonesia, Hans Manansang, dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/7).

Dia meyakini bahwa siapa pun bisa memberi kontribusi positif terhadap keberlanjutan satwa endemik di Indonesia, bahkan dunia.

Dia pun berharap karya-karya yang dihadirkan dalam ajang ini bisa meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap dunia satwa.

"Kami berharap melalui karya-karya yang dihasilkan, masyarakat jadi semakin terhubung dengan dunia satwa yang indah namun rentan ini dan membangkitkan kecintaan terhadap mereka," ucap Hans Manansang.