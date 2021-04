Tanggapi Keberatan Persebaya, Pemkot Surabaya Sodorkan Tarif Baru GBT

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyodorkan opsi baru tarif retribusi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Namun, angka itu belum termasuk biaya lain-lain, seperti pemakaian air, generator listrik, penggunaan atrium stadion hingga penggunaan halaman parkir. Jika ditotal biayanya Rp 70 juta per pertandingan.

Baca Juga: Persebaya Dipermalukan Persipura di GBT

Sementara, dalam raperda baru biaya retribusi pemakaian GBT sebesar Rp 22 juta per jam. Angka itu sifatnya all in.