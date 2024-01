Tata Motors Memperkenalkan Arsitektur Mobil Listrik Pertamanya

jpnn.com, JAKARTA - Tata Motors melalui divisi Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) meluncurkan arsitektur mobil listrik pertama mereka yang disebut acti.ev (active).

Acti.ev adalah singkatan dari Advanced Connected Tech-Intelligent Electric Vehicle.

Arsitektur acti.ev akan menjadi basis bangunan dari kendaraan listrik Tata Motors.

Baca Juga: Tata Motors Akuisisi Pabrik Ford

Model pertama yang dibangun dari arsitektur acti.ev ialah Tata Punch.ev“Sebagai pemimpin evolusi kendaraan listrik di India, kami bangga memasuki tahun 2024 dengan pengembangan inovatif dalam bentuk acti.ev – arsitektur Pure EV canggih buatan India yang menjanjikan menjadi trendsetter di pasar kendaraan listrik," jelas Chief Products Officer, Head of HV Programs and Customer Service, Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM), Anand Kulkarn, Selasa (9/10).

"Arsitektur ini telah dirancang dengan cermat untuk memungkinkan efisiensi terdepan di kelasnya, memaksimalkan ruang, kapasitas baterai, dan meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan."

Lebih lanjut, Anandkarn menjelaskan acti.ev adalah arsitektur listrik murni global yang siap menghadapi masa depan yang memungkinkan penerapan fitur-fitur berorientasi software, memastikan bahwa kendaraan kami tidak hanya berteknologi maju tetapi juga tahan masa depan.

Tata Punch.ev diklaim sebagai model perkenalan kami dengan kendaraan-kendaraan listrik generasi berikutnya dari TPEM.Arsitektur acti.ev berbasis pilar utama mencakup Kinerja (Performance), Teknologi (Technology), Modularitas (Modulatry), dan Efisiensi Ruang (Space Efficiency). Arsitektur terdiri dari empat lapisan:

1. Powertrain