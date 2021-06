Tayang Desember 2022, Ini Judul Sekuel Aquaman

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara James Wan telah mengumumkan judul sekuel film Aquaman yang akan tayang pada 16 Desember 2022.

"Judul film tersebut adalah Aquaman and The Lost Kingdom," kata dia dikutip The Hollywood Reporter, Sabtu (12/6).

Aktor Jason Momoa masih memerankan sosok Aquaman, Amber Heard sebagai Mera dan Patrick Wilson kembali berperan sebagai Orm.

Wan memproduksi sekuel Aquaman bersama Peter Safran. Sedangkan David Leslie Johnson-McGoldrick sebagai penulis naskahnya.

Dia sebelumnya mengembangkan spin-off Aquaman bernuansa horor, The Trench, tetapi proyek tersebut dihentikan pada April.

Aquaman pertama yang dirilis pada Desember 2018, meraup lebih dari USD 1 miliar.

Peraihan angka tersebut menjadikan Aquaman sebagai satu-satunya film DC yang mencapai jumlah tersebut di luar trilogi The Dark Knight.

Warner Bros memiliki daftar lengkap proyek film DC, di antara The Batman (4 Maret 2022), The Flash (4 November 2022), Black Adam (29 Juli 2022) dan Shazam! Fury of The Gods (2 Juni 2023).