Tayang Tahun Depan, Aquaman 2 Hingga John Wick 4 Mulai Diproduksi

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah film Hollywood telah memulai proses produksinya, mulai dari John Wick 4, Aquaman and The Lost Kingdom, hingga Knives Out 2.

Lionsgate mengumumkan bahwa John Wick: Chapter 4 dalam produksi. Film itu dijadwalkan rilis di bioskop pada 27 Mei 2022.

Produksi dijadwalkan akan dimulai musim panas ini di Prancis, Jerman, New York City dan Jepang.

Keanu Reeves akan bergabung dengan Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Skarsgård dan Donnie Yen; dan disutradarai sekali lagi oleh Chad Stahelski.

Sementara itu, Aquaman and The Lost Kingdom memasuki produksi 18 bulan sebelum rilis di bioskop pada 16 Desember 2022.

Sutradara James Wan mengunggah gambar menunjukkan bahwa pembuatan film Aquaman 2 sedang berlangsung melalui akunnya di Instagram.

Sedangkan, syuting film Knives Out 2 telah dimulai di pantai Mediterania di Yunani.

Daniel Craig akan mengulangi perannya sebagai detektif swasta pintar Benoit Blanc bersama pemain baru, termasuk Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline dan Jessica Henwick. (antara/jpnn)



