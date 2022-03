Film Aquaman 2 Hingga The Flash Batal Tayang Tahun ini

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Warner Bros menggeser jadwal perilisan sejumlah film, termasuk Aquaman 2, The Flash, Black Adam, DC League of Super-pets, Shazam 2, dan Wonka.

Perilisan film Aquaman and the Lost Kingdom dan The Flash ditunda tahun depan akibat produksi yang terdampak pandemi Covid-19.

Sequel Aquaman yang dibintangi Jason Momoa itu dari 16 Desember 2022 menjadi 17 Maret 2023.

Sementara film The Flash yang semula dijadwalkan tayang 4 November 2022 mundur pada 23 Juni 2023.

Film Black Adam diundur dari 29 Juli menjadi 21 Oktober 2022, serta DC League of Super-pets mundur menjadi 29 Juli 2022.

Shazam! Fury of the Gods menjadi satu-satunya film yang jadwalnya maju beberapa bulan lebih awal.

Film yang dibintangi Zachary Levi ini akan tayang dari semula ditetapkan pada 2 Juni 2023 berubah menjadi 12 Desember 2022.

Selain itu, film Wonka juga mengalami perubahan jadwal penayangan dari semula tayang 17 Maret 2023 mundur menjadi 15 Desember 2023.