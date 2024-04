TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Buka Puasa Bersama dan Pertunjukan Sulap, Seru Banget

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir Ramadan, Taman Bacaan Bukit Duri Bercerita bersama Huma Rumil dan Scholars Of Sustenance (SOS) Indonesia menggelar acara buka puasa bersama untuk anak-anak sekitar Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/4/2024).

Buka bersama ini diikuti sekitar 60 anak-anak yang biasa belajar dan bermain di TBM Bukit Duri Bercerita itu.

Acara tersebut menampilkan beragam kegiatan, mulai dongeng anak, lomba menggambar, hingga permainan sulap yang menghibur.

Kegembiaraan tak dapat disembunyikan anak-anak yang rata-rata usia SD dan SMP. Pasalnya, setiap materi kegiatan, diselingi kuis berhadiah yang langsung diberikan kepada mereka yang mampu menjawab pertanyaan atau sebaliknya memberikan pertanyaan dengan baik.

Selain puluhan relawan dari TBM Bukit Duri Bercerita, Huma Rumil, dan SOS Indonesia, ada dua pimpinan yang mewakili Hotel Hilton, yakni Wissam Aboujaoude sebagai Director Of Operations at Doubletree By Hilton Jakarta - Diponegoro dan Sebastian Goldmann sebagai Regional General Manager untuk Hilton Indonesia & Timor Leste.

Di akhir acara, selain berdoa, juga foto bersama dengan para sukarelawan. Anak-anak mendapatkan bingkisan paket makanan berbuka puasa dan juga paket alat tulis.

Pendiri Huma Rumil, Sha Ine Febriyanti yang hadir dalam acara bukber ini mengatakan dirinya sangat bersyukur dan senang telah berkolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat Bukit Duri Bercerita dalam kegiatan seni, pendidikan, dan sosial dalam Rangkaian Huma Rumil Keliling Ramadan.

Kerja sama ini, katanya, telah memberikan kebahagiaan kepada anak-anak khususnya dari keluarga prasejahtera melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama.