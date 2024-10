Teliti Hashtag Judol di Medsos, Mahasiswi UPNVJ Raih Penghargaan di Ajang Internasional

jpnn.com - Mahasiswi Program Magister Ilmu Komunikasi (MIK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Eliffa Asharia mencatat prestasi membanggakan.

Eliffa baru saja meraih penghargaan Best Paper dalam ajang 4th Brawijaya Communication International Conference 2024, yang diadakan secara daring pada 30 Oktober 2024.

Penelitian yang memenangkan penghargaan tersebut berjudul "Hashtag Hijacking and Online Gambling Promotion: A Netnographic Study on the Instagram Platform,".

Penelitian itu dilakukan Eliffa di bawah bimbingan Dr. Munadhil Abdul Muqsith, Ph.D., selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UPNVJ.

Studi inovatif Eliffa menggunakan metode netnografi untuk meneliti penyalahgunaan hashtag di Instagram yang digunakan sebagai strategi tersembunyi oleh pelaku judi online (judol) dalam mempromosikan layanan ilegal mereka.

Dalam papernya, Eliffa menyampaikan pentingnya kesadaran publik dan pengawasan terhadap praktik ini di platform media sosial, yang dapat memengaruhi pengguna dari berbagai latar belakang usia dan minat.

"Penelitian ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap fenomena yang semakin umum terjadi di media sosial. Hashtag hijacking menjadi isu yang mendesak dan perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak, mulai dari pengguna hingga regulator," ujar Eliffa Asharia dikutip dari siaran pers, Kamis (31/10/2024).

Eliffa berharap penelitiannya tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama pemangku kebijakan terkait digital.