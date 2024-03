Temui GIZ, Sekjen Kemnaker Perkuat Kerja Sama Pelatihan Vokasi

jpnn.com, BERLIN - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengadakan pertemuan bilateral dengan Bjorn Gruber, Head Labour Migration/Global Skills Partnerships GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) di kantor Badan Ketenagakerjaan Federal (Bundesagentur fur Arbeit=BA) Berlin, Jerman, Rabu (28/2/2024).

GIZ adalah perusahaan internasional milik Pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang lebih dari 130 negara.

Dalam pertemuan tersebut, Anwar menyatakan Kemnaker berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama pelatihan vokasi dengan Badan kerja sama Internasional Jerman tersebut.

"Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih komprehensif terkait gambaran bagaimana GIZ telah mendukung Indonesia dalam penguatan Technical Vocational Education and Training (TVET), dan rencana ke depannya bagaimana Bundesinstitut fur Berufsbildung (BiBB) berperan di dalamnya," kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (29/2/2024).

Dia menegaskan Pemerintah Jerman melalui GIZ selalu memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas TVET di Indonesia.

Dukungan GIZ, antara lain proyek Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET) pada 2010-2017, yang dilanjutkan proyek TVET System Reform (TSR) pada 2018-2021.

Selanjutnya proyek paralel berjalan yakni TSR 2.0 dan Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) dalam dua tahap.

Tahap I periode 27 Mei 2017 hingga 30 Juni 2021 selesai, dan untuk tahap II ini. Salah satunya akan bekerja sama dengan Pusat Pasar Kerja untuk periode sampai 30 Juni 2024.