Tentang Ons Jabeur, Perempuan Arab Pertama yang Tembus 8 Besar Wimbledon

jpnn.com, LONDON - Ons Jabeur menjadi perempuan Arab pertama yang masuk perempat final Wimbledon.

Tunggal putri Tunisia itu menembus 8 Besar Wimbledon 2021 setelah menyingkirkan unggulan ketujuh Iga Swiatek (Polandia) 5-7, 6-1, 6-1 dalam waktu satu jam 41 menit di Court No.2 Wimbledon, Senin (5/7).

"Saya lolos ke minggu kedua hampir setiap grand slam. Target saya adalah menembus perempat final ini dan bisa melaju ke semifinal, atau mungkin ke final. Saya menikmati waktu di Wimbledon, sangat menikmati lapangan rumput," kata Jabeur kepada Reuters.

Jabeur mengawali laganya dengan kalah empat gim berturut-turut meski memasang posisi bertahan yang kuat.

"Did she really do that?!"



Just one of the many world-class plays from @Ons_Jabeur ????#Wimbledon pic.twitter.com/7pNbFOhvOs — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021