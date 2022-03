Terancam Bakal Dilaporkan, Wanda Hamidah: Dengan Senang Hati, Mereka Harus Membayarnya

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Wanda Hamidah menanggapi santai kabar dirinya bakal dilaporkan terkait pencemaran nama baik, oleh EO yang mengeklaim ikut ambil bagian dalam ajang Paris Fashion Week 2022.

Ibu empat anak ini menerima jika dirinya dilaporkan agar terbuka semuanya soal event yang disebut-sebut mendompleng Paris Fashion Week itu.

“Mbak Wulan, sang EO ‘Paris Fashion Week’ menghubungi sahabat saya minta bertemu. Katanya akan menuntut saya di pengadilan. Dengan senang hati saya menunggu supaya kedok kamu semakin terbuka,” tulis Wanda di Instagram Story miliknya.

Bahkan, Wanda mengibaratkan kasus ini seperti dalam film Inventing Anna yang tayang di Netflix.

Kisahnya tentang Seorang jurnalis menyelidiki Anna yang mencuri hati dan uang para tersohor di New York.

“Nah, ternyata ada juga di Jakarta, Anna versi Jakarta ini mencuri hati dan uang para elite Jakarta, Anna menipu para sosialita, pejabat negara, kedubes, lembaga-lembaga, organisasi, yes of course para desainer dan sebagainya,” tuturnya.

Wanita 44 tahun ini menyebut dirinya telah mendapatkan bukti kuat bahwa para brand lokal Indonesia diduga ditipu hingga sampai ke Paris.

Oleh karena itu, Wanda Hamidah berharap kasus ini bisa diusut tuntas.