Dukung Brand Lokal, Callista Arum Kolaborasi dengan Hardware Lewat Koleksi Estella

jpnn.com - Brand fashion lokal, Hardware secara resmi meluncurkan koleksi terbarunya, hasil kolaborasi dengan aktris muda, Callista Arum.

Bertajuk Estella, koleksi kolaborasi tersebut sudah secara resmi diperkenalkan ke publik pada 2 Desember 2024.

Peluncuran Estella sendiri ditandai dengan sebuah acara fashion yang berlangsung pada Senin (2/12) di Studio Gedung Putih, kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Adapun Estella menjadi salah satu bentuk nyata dukungan Callista Arum terhadap produk lokal.

"Aku pengin collab sama Hardware karena Hadrware itu sudah 100 persen produk lokal dari bahan, pembuatannya, semuanya di Indonesia. Jadi, everything is made in Indonesia jadi aku bangga banget," ujar Callista Arum kepada awak media.

Dia sendiri mengaku bahagia koleksi kolaborasinya dengan Hardware akhirnya bisa dirilis.

Terlebih menurutnya, koleksi kolaborasinya itu sangat menggambarkan gaya busananya dalam keseharian.

"Tentu saja (puas), dari awal aku lihat, dari bentuk foto saja aku sudah suka banget," kata Callista Arum.