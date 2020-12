Terapkan Strategi Bisnis yang Jitu, Pertamina Berpeluang Raih Laba Akhir 2020

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra PG Talattov mengakui memang tidak mudah bagi industri minyak dan gas dunia untuk meraup keuntungan pada semester kedua saat pandemi.

Meski begitu, Abra masih merasa optimistis melihat kinerja PT Pertamina.

“Memang tidak mudah bagi industri minyak dan gas dunia saat pandemi, termasuk Pertamina. Tetapi melihat strategi bisnis Pertamina yang tepat, baik di sisi hilir maupun hulu, sangat masuk akal jika meraih laba pada semester kedua 2020 untuk menutup kerugian pada semester pertama,” kata Abra.

Pada sisi hilir, lanjut Abra, Pertamina berhasil memanfaatkan dengan baik geliat roda ekonomi. Karena pada masa PSBB Transisi misalnya, aktivitas masyarakat mulai berjalan, termasuk seluruh moda transportasi.

“Hal itu menjadi salah satu rasionalisasi, yang menyebabkan kinerja Pertamina pada semester kedua ini berpotensi membaik,” tutur Abra.

Menurut Abra, indikator perbaikan kinerja sudah terlihat sejak awal semester. Pada awal Juli 2020 misalnya, volume penjualan bahan bakar minyak (BBM) sudah naik 5% dibandingkan Juni.

“Belum lagi bulan-bulan selanjutnya, seiring peningkatan penumpang pesawat, penambahan kendaraan, peningkatan pariwisata, dan juga okupansi hotel. Mobilitas masyarakat yang meningkat tersebut, turut mendorong peningkatan pendapatan Pertamina,” urainya.

Sementara di sisi hulu, juga dikaitkan dengan membaiknya harga minyak dunia pada semester kedua 2020.