Terbaring dan Tangan Diinfus, Nagita Slavina Sakit Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengungkap bahwa istrinya, Nagita Slavina tengah jatuh sakit.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan momen Nagita Slavina terbaring di kasur rumah.

Raffi Ahmad lantas mendoakan perempuan yang karib disapa Gigi itu agar lekas sembuh.

"Get well soon my lope," ungkap Raffi Ahmad, Rabu (7/2).

Akan tetapi, ayah Rafathar itu tidak membeberkan penyakit yang diderita Nagita Slavina.

Raffi Ahmad hanya menunjukkan kondisi tangan Nagita Slavina yang terpasang infus.

Kabar Nagita Slavina sakit spontan menuai komentar dari netizen di media sosial.

Sejumlah netizen yang mendoakan istri Raffi Ahmad itu bisa lekas pulih.