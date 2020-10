Terima Kunjungan Mike Pompeo, Jokowi Pengin AS jadi Sahabat Sejati Indonesia

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10).

Dalam pertemuan ini, sejumlah kerja sama dibahas, di antaranya ekonomi sampai pertahanan.

Awalnya, pria yang akrab disapa Jokowi itu menyambut baik kunjungan Mike Pompeo untuk yang kedua kalinya ke Indonesia.

"Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia," ujar Jokowi mengawali pertemuan.

Jokowi memandang, kunjungan Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika.

"Selama pandemi ini, saling kunjung antara pejabat kita (Indonesia-AS) cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif," imbuhnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, Under Secretary of Defense for Policy AS James H Anderson juga berkunjung ke Indonesia.