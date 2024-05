Terinspirasi Tri Sakti Bung Karno, M2 Siap Maju Pilkada Kota Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Bakal Calon Wali Kota Bekasi, H. Mochtar Mohamad alias M2 siap mewujudkan Program Tri Sakti Bung Karno "Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan".

Keyakinan itu, kata dia, karena M2 memilik8 pengalaman menjadi anggota DPRD Kota Bekasi 1999 s/d 2003, Wakil Walikota Bekasi 2003 s/d 2008 dan Walikota Bekasi 2008 s/d 2012.

M2 pun telah mengumumkan serangkaian program dalam rangka kampanye dengan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pelayanan publik di Kota Bekasi.

Salah satu program unggulan Mochtar adalah hibah sebesar Rp 100 juta per tahun untuk setiap koperasi RW, dengan modal usaha sebesar Rp 5 juta untuk setiap kepala keluarga.

"Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung usaha kecil di tingkat RW," ujar Mochtar Mohamad, Rabu (8/5).

Selain itu, Mochtar berencana menyediakan ambulans untuk setiap klinik RW dan memperkuat akses kesehatan dengan menjamin BPJS Kesehatan gratis untuk semua warga Bekasi.

Pada konteks pelayanan publik, Mochtar menjanjikan honor yang lebih baik bagi para perangkat daerah.

Honor RW akan ditingkatkan menjadi Rp 3 juta per bulan, RT menjadi Rp 2 juta per bulan, kader posyandu sebesar Rp 500 ribu per bulan dan DKM atau marbot sebesar Rp 1 juta per bulan.