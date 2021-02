Ternyata, Ini Penyebab Agnez Mo Putus dari Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mengungkap alasan dirinya putus dari Deddy Corbuzier, setelah berpacaran hampir empat tahun lamanya.



Pelantun Coke Bottle itu itu mengaku kesulitan dengan perasaannya saat itu. Pasalnya, ia tak pernah menjalin asmara dengan pria lain sebelum Deddy Corbuzier.

Sedangkan, Deddy Corbuzier kala itu masih kerap didekati oleh mantan kekasihnya. Hal itu yang membuat Agnez memutuskan berpisah dengan Deddy.

"Pada saat itu, it was really tough. Karena itu pertama kalinya gue merasa that passionate love. Jadi gue enggak tahu bagaimana cara mengontrolnya," ujar Agnez Mo, seperti dikutip dari Kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (20/2).



Menurutnya, ia terganggu dengan pesan singkat yang dikirimkan mantan kekasih Deddy Corbuzier. "Dan kamu adalah pria pertama yang membuatku merasa aman, tetapi ada cewek lain," tambahnya.

Mendengar pernyataan pelantun 'Matahariku' ini, Deddy Corbuzier hanya bisa tersenyum.

"Saya merasa dimarahin lho ini. Tetapi enggak apa-apa. Saya merasa unek-unek yang dulu enggak bisa diungkapkan," kata Deddy.

"Dulu dia enggak ngomong gini lho. Waktu itu mah kami bubar, bubar saja. Saya baru tahu loh ini," sambungnya.

Agnez pun menjelaskan kalau hal seperti itu bisa terjadi karena mereka masih sama-sama muda dan mengedepankan ego masing-masing.

"Jadi kalau itu kejadian sekarang, mungkin gue bisa bilang ini yang enggak bisa gue kompromiin, how are we gonna handle. Itu kan bisa dibicarakan," tutur Agnez Mo. (mcr7/jpnn)



