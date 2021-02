Agnez Mo Sebut Deddy Corbuzier Sebagai Kekasih Pertamanya, Begini Kisahnya

jpnn.com, JAKARTA - Siapa sangka Deddy Corbuzier merupakan kekasih pertama Agnez Mo. Hal itu diungkapkan Agnez Mo di podcast terbaru mantan suami Kalina Octaranny.

"Lo sebelum sama gue ada cowok enggak sih?," ucap Deddy Corbuzier, seperti dikutip JPNN melalui kanal YouTubenya, Sabtu (20/2).

"No (enggak)," jawab Agnez Mo.



Ia lantas bercerita pertama kali bertemu dengan Deddy Corbuzier, di salah satu televisi swasta. Saat itu, pelantun lagu 'Coke Bottle' itu menjadi pembawa acara musik anak-anak.



Kemudian di sela-sela waktu syuting, Deddy ternyata memainkan trik dan meminta Agnez beserta beberapa orang lainnya untuk menuliskan nama seseorang yang disukai namun membuat patah hati.



"Gue belum pernah pacaran, saat itu gue didekatin sama seorang penyanyi tetapi gue masih terlalu muda. Dan tiba-tiba ketahuan kalau ini cowok sebenarnya punya cewek lain, it was my first heart break," kenangnya.

"Jadi saya masuk di saat yang tepat," seru Deddy.

Agnez mengungkapkan, salah satu hal yang membuatnya jatuh hati pada sosok Deddy Corbuzier ialah obrolan mereka yang selalu nyambung.

"Waktu itu kami connect karena membicarakan tentang kehidupan, enggak yang basa basi, soal life (kehidupan). Akhirnya terus connect," kata Agnes.

Dari sana lah kemudian mereka menjalin kasih. Hubungan asmara mereka terbilang cukup lama. Pasalnya Agnez Mo dan Deddy Corbuzier berpacaran hampir empat tahun lamanya.

Bahkan, keluarga mereka pun saling mengenal satu sama lain. Pasalnya, ibunda Agnes kerap menemani putrinya saat tengah berkencan dengan Deddy.