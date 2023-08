Terpengaruh Blink-182, Neck Deep Rilis Lagu Soal Makhluk Luar Angkasa

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Inggris, Neck Deep, merilis single terbaru yang berjudul Take Me With You.

Lagu tersebut dirilis melalui Hopeless Records dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital.

Take Me With You merupakan lagu terbaru Neck Deep yang menampilkan vokalis Ben Barlow berteriak minta pertolongan ke alam yang tidak dienali.

Dia memberitahu semua orang bahwa secara hipotesis lebih memilih diculik oleh makhluk luar angkasa daripada bertahan di atas timbunan sampah neraka yang sedang terbakar.

"Take Me With You adalah salah satu lagu yang judulnya sudah aku tetapkan sebelum ada lagunya itu sendiri. Konsep lagu dan juga liriknya sangat sederhana, kami ingin membuat lagu tentang mahluk luar angkasa yang berjudul ‘Take Me With You," kata Ben Barlow, vokalis Neck Deep, Jumat (11/8).

Menurut Ben Barlow, para personel Neck Deep sangat tertarik dengan tema luar angkasa.

"Beberapa dari kami dalam band ini sangat suka hal-hal yang berbau ekstraterrestrial atau UFO, terutama Seb, jadi kami sangat menikmati proses penggarapan lagu ini," jelasnya.

Selain itu, Neck Deep mempersembahkan lagu Take Me With You untuk band Blink-182.