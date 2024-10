Terus Berinovasi, Amaterasun Luncurkan SPF Lip Gloss

jpnn.com, JAKARTA - Amaterasun sebagai merek tabir surya terkemuka terus mengembangkan inovasi untuk melengkapi rangkaian produknya yang dirancang untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Jika kulit dibiarkan terpapar sinar UV dalam jangka waktu panjang, maka dapat menyebabkan banyak permasalahan kulit seperti flek hitam, penuaan dini, hingga kanker kulit.

Paparan sinar matahari tidak berdampak hanya pada kulit wajah, namun juga pada kulit bibir. Untuk itu Amaterasun berinovasi dan meluncurkan produk terbarunya, yaitu Lip Gloss SPF 29 PA++++.

Baca Juga: 100 Hari Perlindungan Dari Matahari oleh Amaterasun UV Sunscreen Serum

Hadirnya produk SPF Lip Gloss diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsumen akan perlindungan bibir yang nyaman untuk digunakan sehari-hari.

Dilengkapi dengan SPF 29 PA++++ yang telah teruji secara In Vitro & In Vivo, SPF Lip Gloss tersedia dalam 3 pilihan shade yang dapat disesuaikan dengan warna kulit orang Indonesia, yaitu Pink untuk neutral undertone, Mauve untuk cool - neutral undertone, dan Nude untuk neutral undertone. Sehingga dengan satu produk, konsumen dapat menikmati berbagai manfaat sebagai lip sunscreen sekaligus lip makeup. Penggunaan produk SPF Lip Gloss juga dapat dikreasikan sebagai SPF blush on dan SPF eyeshadow.

SPF Lip Gloss diformulasi dengan kandungan antioksidan & 3x nourishing oil (Avocado, Almond & Jojoba Oil) yang diketahui dapat menghidrasi bibir kering pecah-pecah, serta mencegah bibir kehitaman akibat paparan sinar matahari. Tidak hanya itu, SPF Lip Gloss juga memberikan hasil akhir gIossy dan dapat membantu menyamarkan garis bibir.

“Amaterasun sebagai SPF Specialist berkomitmen untuk melengkapi rangkaian produknya dengan meluncurkan produk perlindungan bibir yang tidak hanya efektif melindungi dari paparan sinar matahari, tetapi juga berfungsi sebagai make up & nyaman untuk digunakan sehari - hari,” ujar Irene Ursula selaku founder Amaterasun.

Irene menambahkan bahwa SPF Lip Gloss sengaja di desain dengan ukuran aplikator jumbo, untuk memberikan hasil glossy maksimal hanya dalam satu kali usap saja.