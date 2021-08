Terus Mendulang Prestasi, Bank BJB Kali Ini Terima Penghargaan dari Warta Ekonomi

Rabu, 25 Agustus 2021 – 18:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kerja keras bank bjb untuk menjadi perbankan terbaik di tanah air mendapatkan banyak apreasiasi dari berbagai pihak.

Penghargaan terbaru diberikan oleh Warta Ekonomi kepada bank bjb sebagai Indonesia Best Bank 2021 with Very Good Financial Health and Corporate Performance: Mantaining Investor Relationship, (Category: BUKU 3 with total assets over 100 trillion).

Apresiasi ini diberikan karena kinerja institusi perbankan selama masa pandemi yang terus melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania dalam Anugerah Indonesia Best Bank Awards 2021 yang digelar di Jakarta pada Rabu (25/8).

Nia dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Warta Ekonomi.

Dia juga mengingatkan seluruh insan bank bjb agar penghagaan ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

“Pencapaian positif ini diperoleh berkat kombinasi antara totalitas kinerja dan kualitas strategi yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelas Nia.

Nia menyatakan meski pandemi Covid-19 masih melanda, namun bank bjb mampu mencatatkan kinerja positif di 2021.