The Daddies Cari Sponsor Baru, Fajar/Rian Kena 'Sentil'

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut kalender 2022, pasangan ganda campuran Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sedang mencari sponsor baru.

Hal itu lantaran kontrak mereka dengan Yuzu Isotonik kedaluwarsa pada musim ini.

Melalui instagram pribadinya, Hendra Setiawan menyebut dia dan Ahsan terbuka dengan sponsor baru yang ingin bekerja sama.

"Terima kasih Yuzu Isotonic sudah mendukung kami sejak 2019 sampai hari ini, Selasa (9/2). We are looking for new sponsor now," tulis Hendra.

Postingan Hendra sontak ditanggapi berbagai komentar, tak terkecuali dari rekan sesama pebulu tangkis, yakni Fajar Alfian.

"Alfian contractions mau haha," balas Fajar.

Gatal dengan komentar Fajar, Hendra langsung membalasnya dengan menuliskan:

"Fajri coffe boleh nih," timpal Hendra.