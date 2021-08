The Dare Membawa Pesan Ibu Soed di Album Baru

Minggu, 29 Agustus 2021 – 23:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Dare akhirnya melepas album terbaru berjudul, Women Who Sailed The World.

Pengerjaan mini album kedua itu sempat tertunda akibat pandemi covid-19.

"Proyek ini harus kelar dan segera dirilis," kata Timmy Adhipa manager The Dare, Minggu (29/8).

Album (EP) baru yang dirilis ini merupakan cerminan sebuah perjalanan The Dare.



Band yang digawangi oleh 4 perempuan, yaitu Riri (vokal, gitar), Desita (drum), Meigali (bass), dan Yollanang (gitar) itu meluapkan keresahan yang dirasakan pada personel sebelum berangkat berlayar.

Pada awal pembentukan The Dare, mereka saling mencari satu sama lainnya, mengumpulkan bekal, serta materi sebelum berangkat berlayar.

Berkat tekad, keberanian, dan rasa ingin tahu, mereka justru menemukan beragam wajah kehidupan lain di pulau seberang.

The Dare menyadari bahwa ketika memulai perjalanan, dibutuhkan sebuah keberanian.

"Menyerap pesan Ibu Soed, The Dare pun ingin menyampaikan bahwa yang berhasil mengarungi lautan dan mempelajari banyak hal di negeri seberang lalu membawa sumber daya untuk lingkungannya tidak hanya laki-laki. Album ini hadir untuk mewakili peran perempuan dalam menggali ilmu dan menghidupi lingkungannya,” jelas Timmy.