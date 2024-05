The Drums Gelar Konser di Jakarta Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal New York City, The Drums akan menggelar konser di Bengkel Space, Jakarta pada malam ini, Kamis (9/5).

Konser bertajuk The Drums Asia Tour 2024: Live in Jakarta itu dipromotori oleh Plainsong Live yang belum lama ini sukses mengadakan Joyland Festival Bali.

The Drums akhirnya bisa menyapa penggemar di Indonesia setelah dua kali batal mengadakan konser dalam sepuluh tahun terakhir.

"Kami sudah sempat membuat kontrak dengan The Drums untuk Joyland Festival Jakarta 2020. Sayangnya pada saat itu pandemi. Awal 2024, The Drums mengabari kami tentang rencana The Drums Asia Tour 2024. Tentunya kami sambut," ungkap Ferry Dermawan, Direktur Program Plainsong Live, dalam keterangan resmi, belum lama ini.

The Drums memasuki dunia alternatif pop lebih dari lima belas tahun yang lalu dengan EP Summertime!.

Beroperasi sebagai proyek solo Jonathan Pierce, The Drums memadukan pengaruh selancar, rock eksperimental, dan elektronik dengan penulisan lagu yang sentimental.

Perpaduan inspirasi gaya Factory Records dan selancar tahun 1950-an pada single debut happy-go-lucky Let's Go Surfing (2009) dan album debut self-titled (2010) menjadikan The Drums salah satu band indie pop kinetik yang paling ramai dibicarakan.

Sejak terbentuk pada 2008, The Drums terus berkembang, mempengaruhi, dan menemukan kembali karakter musik dalam serangkaian enam album.