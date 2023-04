The House Tour Hotel, Penginapan Tematik Berarsitektur Unik di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Maja Family meluncurkan The House Tour Hotel dengan tiga outlet hotel yang berbeda, yaitu Downtown (Cimanuk no. 11), Midtown (Panumbang Jaya no. 5), dan Uphill (Sersan Bajuri no. 72).

Dengan beragam fasilitas, seperti restoran, toko fashion, dan aktivitas unik, The House Tour Hotel menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan di kota Bandung.

Cocok bagi pengunjung yang ingin beristirahat sambil menikmati santapan makanan bervariasi dapat memilih dari staycation, bekerja dari hotel, atau melanjutkan aktivitas di Bandung.

Menurut Stewart A.R.E Senduk selaku Manager The House Tour Hotel, pihaknya menawarkan suasana udara Kota Bandung yang sejuk.

"The House Tour Hotel juga memiliki struktur bangunan yang memukau dan memanjakan mata," ujar Stewart, dalam keterangannya, Sabtu (29/4).

Setiap kamar memiliki daya tariknya sendiri, dengan beberapa tipe kamar yang memiliki bathtub di area luar kamar mandi dengan pemandangan yang breathtaking.

Tipe kamar lainnya menawarkan dua lantai dengan furnitur bernuansa kayu natural yang akan menambah momen menginap menjadi makin tidak terlupakan.

Diakuinya, setiap villa didesain dengan sangat detail dan penuh perhatian, memberikan kesan elegan dan mewah yang memukau.