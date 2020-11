The Panturas Tampil dalam Wujud Baru di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik The Panturas akan tampil dalam konser virtual "This is My Wave Concert" episode ketujuh yang diselenggarakan pada 20 November 2020.

Band surf rock kontemporer asal Bandung ini akan mengajak Superfriends berselancar ria dengan sejumlah hits dan konsep aksi panggung tak biasa.

Mereka bakal membawakan lagu anyar berjudl Balada Semburan Naga yang baru dirilis pada Jumat (13/11) lalu.

Dalam aksinya nanti, The Panturas akan menggandeng personel tambahan, yaitu Lobster Brass Combo.

“The Panturas akan melanjutkan kemeriahan 'This Is My Wave Concert' dengan konsep yang belum pernah kami tampilkan di konser virtual lainnya,” kata Abyan Nabilia, vokalis The Panturas, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

The Panturas juga menjanjikan keliaran aksi panggung maupun suguhan penampilan dalam wujud yang berda yang dikemas dalam konsep celebrity diversity.

“Saksikan kejutan kami yang bakal bikin kalian mabuk laut,” sambung Abyan.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan This Is My Wave Concert X The Panturas menjadi kolaborasi yang tak kalah seru dari episode-episode sebelumnya.