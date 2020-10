Sisitipsi Ajak Penggemar Berdansa di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik beraliran dirty jazz, Sisitipsi bakal tampil di This Is My Wave Concert episode keenam.

Konser virtual itu akan disiarkan secara virtual di kanal YouTube Supermusic pada Jumat (30/10) pukul 20.00 WIB.

Mereka akan mengajak superfriends berdansa lewat sejumlah hits mereka seperti Joni Santai, Alkohol, hingga Gaya Bercinta.

Sisitipsi selama ini dikenal lewat musik mereka yang memadukan swing jazz era 1950-an dengan lirik-lirik yang nakal namun jujur.

Aksi panggung mereka yang enerjik membuat band jebolan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini selalu dinanti para penggemarnya.

Nantinya, penampilan Sisitipsi akan membawa konsep Broadway Stage. Tata panggung dikemas dengan nuansa klasik ala Broadway, untuk merepresentasikan karakter musik Sisitipsi yang kental dengan balutan jazz.

Menariknya lagi, di This Is My Wave Concert, Sisitipsi secara perdana bakal membawakan sebuah single anyar yang masih mereka rahasiakan judulnya.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan, kolaborasi This Is My Wave Concert bersama Sisitipsi patut untuk disimak.