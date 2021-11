The Rain Melepas Salam dari Ibumu

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Rain kembali hadir lewat lagu terbaru berjudul Salam dari Ibumu.

Karya tersebut menjadi persembahan jelang perayaan ulang tahun ke-20 band yang beranggotakan Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar), Ipul Bahri (bass) dan Aang Anggoro (drum) tersebut.

"Pemanasan sambil bersiap menyambut 20 tahun The Rain di Desember nanti," kata Indra The Rain, Rabu (3/11).

Sejak pertengahan 2021, The Rain fokus melanjutkan penggarapan album ke-7 yang tertunda cukup lama.

Album studio terakhir yang The Rain rilis adalah Jabat Erat pada 2016 silam.



"Kami memutuskan untuk merayakan momen dua dekade The Rain dengan merilis barisan lagu baru lewat album ini. Lagu baru, babak baru, semangat baru," jelas Iwan The Rain.

Lagu Salam dari Ibumu dari The Rain bercerita tentang jatuh cinta pada sahabat sendiri.

Ketika sudah bersahabat cukup lama, ternyata ada perasaan cinta muncul meski hanya searah.

"'Sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ibunya, tetapi tetap saja hanya dianggap sebagai sahabat olehnya," jelas Indra The Rain yang menulis lirik.