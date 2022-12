jpnn.com - The winner is Messi, but the real winner is Qatar.

Sang juara adalah Messi, tetapi juara yang sesungguhnya adalah Qatar.

Begitu kalimat terakhir, closing remark, dari komentator sepak bola internasional ketika menutup pertandingan final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis, Ahad (18/12).

Argentina menjadi juara dunia, dan pendukungnya berpesta pora di Doha, Qatar, dan Buenos Aires, Argentina.

Seluruh dunia gegap gempita menyambut Lionel Messi yang resmi menasbihkan diri sebagai The GOAT, the greatest of all time, pemain paling hebat sepanjang masa.

Selama ini gelar The GOAT masih diperdebatkan antara Messi, Pele, Maradona, dan Cristiano Ronaldo.

Maradona dan Pele tidak hidup semasa dengan Messi.

Pesaing terdekat Messi hanya Ronaldo. Messi sudah memenangkan Piala Dunia, dan Ronaldo bersama Portugal gagal di perempat final maka Messi sudah mensbihkan diri sebagai The GOAT saat ini.