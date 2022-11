Tiket Nonton Weezer Sudah Tersedia, Cek Harga dan Tempat Belinya!

jpnn.com, JAKARTA - Weezer siap menyapa penggemar di Pulau Dewata dalam rangkaian Road to Now Playing Festival 2023.

Road to Now Playing Festival 2023 menjadi event pemanasan sebelum Now Playing Festival digelar lagi di Bandung pada 2023 mendatang.

Band rock asal Amerika Serikat itu rencananya akan tampil pada 29 November 2022 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali.

Project Manager Road to Now Playing Festival 2023, Jenny Stefanny mengatakan festival musik terbesar di Bandung, Now Playing Festival dijadwalkan akan kembali pada 2023.



"Sebelum acara puncak itu, kami mengadakan Road to Now Playing Festival 2023 yang diselenggarakan di Pulau Bali. Suasana dan keseruannya akan sangat terasa di Bali cocok sebagai pembuka menuju acara utama," kata Jenny, Senin (17/11).

Selain Weezer, akan tampil juga Noah, Fourtwnty, dan The Adams.

Weezer sejatinya bukanlah nama baru di industri musik rock dunia.

Mereka kerap disebut sebagai band yang memiliki pengaruh cukup besar untuk sejumlah musisi.

Band yang lahir sejak 1992 itu dilabeli sebagai band yang mengusung genre alternative-rock, geek-rock, power-pop, indie-rock, dan emo.