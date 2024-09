TIKI Dinobatkan jadi Brand Logistik Konvensional Terpopuler 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI), perusahaan jasa pengiriman dinobatkan sebagai salah satu brand logistik konvensional paling populer 2024 dalam ajang Seven Most Popular Brand of the Year.

Penghargaan ini menambah daftar panjang penghargaan dan pengakuan yang telah diraih oleh TIKI sebagai pelopor jasa kurir di Indonesia, yang terus menunjukkan kepemimpinannya di industri ini hingga usia ke-54.

Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024 merupakan penghargaan bagi tujuh brand terpopuler di 60 kategori pilihan masyarakat Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Leak Kustiyo selaku CEO Jawa Pos kepada Khalila Yuniarto, Senior Manager Marketing & Communications TIKI.

“Membangun reputasi brand membutuhkan konsistensi dan kerja sama seluruh pihak di perusahaan untuk memastikan nilai-nilai dan budaya yang menjadi dasar perusahaan tercermin dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan kami sebagai satu TIKI. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh karyawan dan mitra waralaba TIKI yang telah menjaga reputasi brand dan memastikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” kata Yulina Hastuti, Direktur Utama TIKI.

“Penghargaan Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year ini menambah semangat dan motivasi untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta industri kurir nasional," imbuh Yulina.

Khalila Yuniarto menambahkan salah satu kunci keberhasilan TIKI selama 54 tahun ini adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman.

TIKI selalu mengikuti perkembangan karakteristik dan kebutuhan pelanggan dari masa ke masa.