Tim SUP Berjaya di Pattaya, Akmal Yakin Indonesia Mampu Bersaing di Level Global

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan apresiasi tinggi atas prestasi membanggakan Tim Stand Up Paddle (SUP) Indonesia dalam ajang Asia Pacific SUP Championship 2025 yang berlangsung pada 18–19 Januari 2025 di Jomtien Beach, Pattaya, Thailand.

Dalam ajang internasional ini, Indonesia berhasil membawa pulang satu medali emas, dua perak dan tiga perunggu.

Akmal mengatakan hasil ini sekaligus menunjukkan kemampuan para atlet SUP Indonesia, termasuk Kaltim di kancah dunia.

Baca Juga: 3 Jenis Olahraga yang Bisa Menyebabkan Ibu Hamil Keguguran

Apalagi, kejuaraan ini diikuti para atlet dari sejumlah negara, yakni Thailand, Malaysia, Hungaria, Inggris, India dan Jepang.

Dia menjelaskan Tim SUP Kaltim sukses tampil mengesankan dalam kompetisi bergengsi ini.

Hal ini membuktikan kualitas pembinaan olahraga air ini di Kaltim berjalan sangat baik.

Akmal Malik sendiri menjadi salah satu mentor pembinaan olahraga SUP di Kaltim, lengkap dengan langkah-langkahnya mempromosikan pariwisata Kaltim lewat olahraga paddle ini.

Dalam rangka memberi motivasi dan semangat, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Ketua KORMI Kalimantan Timur Basri Rase hadir mendampingi para atlet.